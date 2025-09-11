11/09/2025 08:30

【開市Ｇｏ】炒降半厘息期金挨近3700美元，內地規範汽車業網絡亂象，阿里發債投資雲基礎設施

2025年9月11日【要聞盤點】



1、美股周三(10日)收市表現分化，道指受金融與能源板塊拖累下跌220點，但標指與納指再度衝高並再創新高。最新公布的美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑，強化了市場對聯儲局或於下次會議正式啟動減息周期的預期。標普500指數盤中高見6555.97點，納指一度升至22000.97點，同創盤中新高。道指收市跌220.42點，或0.48%，報45490.92點；標普500指數升19.44點，或0.3%，報6532.05點；納指升6.57點，或0.03%，報21886.06點。中國金龍指數跌78點。日經期貨截至上午8時07分升120點。



2、美國8月生產者物價指數(PPI)及核心PPI按月均意外下跌0.1%，這是連續4個月來首次錄得跌幅。市場本預期兩者按月應該維持0.3%的增長。按年計算，8月PPI升幅為2.6%，核心PPI升2.8%，均低於市場預期及7月數據水平。數據反映上游通脹壓力正在緩解，鞏固了市場認為聯儲局將在9月啟動減息。



3、美國國債孳息率周三(10日)全線下跌，因最新數據顯示8月生產者物價指數(PPI)意外按月下降，進一步鞏固市場對聯儲局下周議息會議將啟動減息的預期。加上10年期國債標售需求強勁，令長債孳息率進一步走低。



4、香港金融發展局（金發局）與印尼金融集團PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia（IFG）今日簽署合作備忘錄，旨在加強香港與印尼之間的金融合作，促進兩地市場緊密連接，深化跨境協作，並推動多元金融領域增長。



5、中國防長董軍周二晚應約與美國戰爭部長赫格塞思舉行視訊通話。董軍強調需尊重彼此核心利益，任何「以武助獨」、「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗；赫格塞思回應稱美國無意與中國發生衝突，但將保護其在亞太地區的切身利益。此外，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通電話，指美方近期消極言行損害中方正當權益並干涉內政；魯比奧則強調在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。



6、工業和信息化部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局等六部門聯合印發通知，即日起在全國範圍內開展為期三個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動，以落實國務院常務會議關於規範新能源汽車產業競爭秩序的部署。



7、英國晶片設計公司ARM(US.ARM)推出其最新一代晶片設計平台－－Lumex，專為流動設備上的人工智能應用而優化，支持設備在無需網絡連接的情況下進行高效離線AI運算。



8、美國總統特朗普表示，其盟友、保守派政治活動家Charlie Kirk周三在猶他州州立大學演講時遭槍擊身亡。目前疑犯已被捕。



9、甲骨文(US.ORCL)聯合創辦人埃里森首次登上全球首富寶座，結束了特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克近一年的領先地位。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 發行2032年到期零息可轉換債券，籌集31.7億美元



蔚來(09866)

- 折讓7%發新股籌79億元，授超額配股權2727萬股



金風科技(02208)

- 申報3GW風氫氨醇一體化項目，投資額189億人民幣



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 內地六部門聯合整治汽車行業網路亂象，規範新能源競爭



醫藥股：石藥集團(01093)、藥明生物(02269)、中國生物製藥(01177)

- 據美媒，特朗普政府考慮對中國藥品實施嚴格限制

- 勁方醫藥-B(02595)招股入場費4120元，引OrbiMed等基投7.8億元認購



息口敏感股：龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)、華潤置地(01109)

- 美國8月PPI同比增2.6%，低於市場預期，減息預期升溫



比亞迪(01211)

- 高管累計增持49萬股，涉資5233萬人民幣



國泰海通證券(02611)

- 獲中證監批復發公司債，面值不超300億人民幣



富力地產(02777)

- 提境內債重組方案，折價購回及以實物償債



中國太保(02601)

- 擬溢價21%發行155.56億元2030年到期可轉換債券



美團(03690)

- 大眾點評重啟品質外賣服務，以AI模型為用戶提供可靠決策





【油金報價】



紐約期油上漲0.14%，報美元63.76/桶



布倫特期油無漲跌，報美元67.58/桶



黃金現貨上漲0.12%，報美元3645.01/盎司



黃金期貨上漲0.03%，報美元3689.10/盎司