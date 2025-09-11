11/09/2025 19:18

德國公布CPI，美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社11日專訊》德國公布CPI，及美國公布密歇根大學消費者信心指數，料為周五（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間10:00am，澳洲央行助理總裁瓊斯參加一個金融會議的小組討論。4:00pm，歐洲央行管委雷恩舉行新聞發布會。



*日本及英國公布工業生產等數據*



數據方面，周五12:30pm（本港時間．下同），日本公布7月產能利用率；7月工業生產。2:00pm，英國公布7月服務業指數，月率料維持不變；7月工業生產月率料維持不變，年率升幅料由0.2%擴大至1.1%。同一時間，德國公布8月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由2%擴大至2.2%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由58.2降至58。



在本港，明日公布業績的公司有:中國北大荒(00039)等。(wa)