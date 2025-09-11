11/09/2025 11:41

螞蟻國際夥亞洲電子錢包創建支付安全合作組，引入其研發方案

《經濟通通訊社11日專訊》螞蟻國際聯同AlipayHK及馬來西亞Touch'n Go電子錢包等支付業者共同發起「電子錢包守護者聯盟」，透過合作構建全球錢包跨境支付安全保障機制。



螞蟻國際指，聯盟將展開三大領域合作，分別為透過AI同隱私計算等前沿技術，合作研發及應用支付安全保障方案；設立知識共享機制，包括開辦風險趨勢工作坊和最佳實踐用例交流；推出聯合宣傳行動，教育消費者同商戶識別、防範同應對各類風險。



此外，聯盟首階段將引入螞蟻國際研發的Alipay+ EasySafePay 360方案，為由AI驅動賬戶保障系統涵蓋線上線下跨境交易。其中，錢包用戶可透過由EasySafePay提供的「退款保障」賠付計劃，獲得未授權交易的全額賠償，賠付申請由AI智能審批系統進一步簡化用戶驗證流程，亦提供「一站式用戶支援平台」允許錢包運營商整合至自身App，透過自訂工具組，高效處理用戶疑慮。



EasySafePay保障線上交易安全，涵蓋電商交易、數碼娛樂與應用程式商店服務訂閱等場景。用戶一鍵即可完成支付，無需跳轉至其他應用程式或瀏覽器視窗進行確認。



螞蟻國際稱，旗下Alipay+全球錢包門戶持續推動區域跨境支付互聯互通，目前連接36個電子錢包及6個國家級二維碼支付系統，合共逾1.7億消費者帳戶與超1億間商戶，大部分來自亞太區，但全球42%的詐騙案件亦源於此地區。(rh)