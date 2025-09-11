26,146.09
外匯黃金
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.42%
1個月
3.04%
3個月
3.15%
更新：11/09/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
