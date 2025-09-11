26,086.32
-113.94
(-0.43%)
26,096
-94
(-0.36%)
高水10
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
3,252.05億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
114,100.7700
+140.7700
(0.124%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1548
歐元最佳客戶買入價
9.1245
英鎊最佳客戶買入價
10.5443
日圓最佳客戶買入價
5.2799
恒生指數
26,086.32
-113.94
(-0.43%)
期指
高水10
26,096
-94
(-0.36%)
國企指數
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
科技指數
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
大市成交
3,252.05億
股票
3,030.96億
(93.201%)
窩輪
83.55億
(2.569%)
牛熊證
137.55億
(4.230%)
即時更新：11/09/2025 16:27
可賣空股票總成交
1,540.45億
主板賣空
208.46億
(13.533%)
半日數據，更新：11/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,167.94億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
滬深300
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
深証成指
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
MSCI中國A50
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
比特幣
資料由Binance提供
114,100.7700
+140.7700
(0.124%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1548
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1245
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5443
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2799
即將公佈經濟數據
巴西-零售銷售(月率)
即將公佈
11/09/2025 20:00
前值
-0.10%
市場預測
-0.30%
巴西-零售銷售(年率)
即將公佈
11/09/2025 20:00
前值
0.30%
市場預測
0.80%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,100.77
+140.77
+0.124%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,428.1400
+78.8100
+1.812%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
598.8000
+17.8000
+3.064%
更新：11/09/2025 16:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,629.8900
-14.8800
-0.408%
XAG 白銀現貨
41.0598
-0.1318
-0.320%
更新：11/09/2025 16:25
最新
人氣
