11/09/2025 15:42

【虛擬資產】金管局：就修訂後加密資產監管政策手冊向業界進行諮詢

《經濟通通訊社11日專訊》金管局公布新的監管政策手冊，概述了巴塞爾資本規則下的加密資產分類。自2026年1月1日起，香港將通過修訂其資本、披露及重大風險敞口規則，落實巴塞爾框架。



金管局提及，該手冊將加密資產分為兩組，第一組是與傳統資產掛勾的代幣和具有有效穩定機制的穩定幣，這些將受到與同等傳統資產的相似對待，第二組是無擔保代幣，例如比特幣和以太幣，以及不合資格的代幣化資產和穩定幣。



金管局續指，這些將受到全面資本化和更嚴格的對待，根據香港最新《穩定幣條例》獲得牌照的穩定幣將被視為較低風險資產，業內人士可在10月10日之前對修訂後的規則提出意見。(bn)