11/09/2025 11:52
《港元利率》一個月拆息終止四連升報3.04厘，隔夜拆息跌18點子
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.0372厘，跌4.905基點，終止四連升；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.14875厘，跌1.756基點。
隔夜息報2.41536厘，跌18.976基點；一周拆息跌4.238基點，報2.61179厘，兩周則跌0.232基點，報2.71536厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.17625厘，一年期則無升跌，報3.17036厘。
港元匯價今日在7.7913-7.7882 之間上落，最新報7.7899。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.41536厘，跌18.976基點；一周拆息跌4.238基點，報2.61179厘，兩周則跌0.232基點，報2.71536厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.17625厘，一年期則無升跌，報3.17036厘。
港元匯價今日在7.7913-7.7882 之間上落，最新報7.7899。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.41536
|-18.976
|一周
|2.61179
|-4.238
|兩周
|2.71536
|-0.232
|一個月
|3.0372
|-4.905
|兩個月
|3.09738
|-1.756
|三個月
|3.14875
|-1.756
|六個月
|3.17625
|-0.143
|一年
|3.17036
|-
資料來源：香港銀行公會