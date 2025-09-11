26,146.21
-54.05
(-0.21%)
26,171
-19
(-0.07%)
高水25
9,292.06
-36.10
(-0.39%)
5,908.21
+5.52
(+0.09%)
1,973.02億
3,851.45
+39.23
(+1.029%)
4,517.40
+72.04
(+1.621%)
12,869.28
+311.60
(+2.481%)
2,561.85
+65.28
(+2.61%)
114,039.3400
+79.3400
(0.070%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1592
歐元最佳客戶買入價
9.1292
英鎊最佳客戶買入價
10.5540
日圓最佳客戶買入價
5.2945
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00020 商湯－Ｗ
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.13%
公佈日期
10/09/2025 20:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
-0.40%
公佈日期
10/09/2025 09:30
南韓-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
10/09/2025 07:00
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0949
電匯客戶賣出
1.0900
更新：11/09/2025 13:20:45
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,039.34
+79.34
+0.070%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,405.1400
+55.8100
+1.283%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2511
+0.0057
+2.340%
更新：11/09/2025 13:20
