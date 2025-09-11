11/09/2025 09:46

《基金觀點》普徠仕：若基本面轉弱，美股跌市風險將比正常情況更顯著

《環富通基金頻道11日專訊》美股估值接近歷史高位，但在經濟增長預期維持溫和的前提下，投資者或會質疑美國股票是否過於昂貴。普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指，自5月初以來，美股估值持續攀升。截至8月25日，標準普爾500指數的遠期市盈率已升至22.24倍，僅略低於2020年8月新冠疫情後的高位，以及1999年12月科技泡沫時期的歷史高位。



*美國經濟前景相對溫和，惟對AI投資維持增長*



鑑於美國經濟前景相對溫和，現時美股估值偏高的情況令市場感到意外。除了關稅大幅上調的憂慮外，自聯儲局於2022年開始加息以來，美國經濟中對利率敏感的行業已出現明顯弱勢。在過去33個月中的31個月，供應管理協會(ISM)製造業指數均低於50，這個水平反映經濟收縮而非擴張。如此長期的製造業疲弱，在非衰退時期實屬罕見。另外，住屋市場同樣表現疲弱，主要是因為按揭利率維持高企。



另一邊廂，對人工智能(AI)的投資維持增長，這主要由四大科技巨頭帶動，這些公司俗稱「超大規模營運商」。這也令參與AI建設的企業--例如半導體生產商、雲端運算、數據中心及網絡設備供應商--均錄得可觀的盈利增長。各大超大規模營運商迄今均能透過自身的現金流來支持其AI資本開支，而非透過發債融資。這意味著較高的利率並未對其構成挑戰。



AI板塊蓬勃發展，而其在美國股市的比重亦遠高於對利率敏感的板塊。因此，即使整體經濟增長溫和，美國股市的基本面仍保持強勁。只要基本面保持穩健，股市回報仍有望維持強勁。然而，若基本面轉弱，跌市風險將會比正常情況更為顯著。因此，普徠仕資產配置委員會目前仍維持美股的中性配置，但會繼續密切關注相關基本面的變化情況。(wa)



