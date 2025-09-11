11/09/2025 10:02

【議息前瞻】保德信：聯儲局降息目標達成在望，有助緩解對固定收益資產憂慮

《環富通基金頻道11日專訊》保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就勞動市場降溫、支持聯儲局漸進降息及市場情緒提升等議題作出評論。



*料以每次25基點漸進式步伐降息，直至明年達中性利率區間*



當前由鮑威爾領導的聯儲局，其利率政策目標已相當明確，即趨近預估的中性政策利率水平。然而，達成此目標的具體步伐仍存在較大不確定性。儘管如此，基於保德信預期通脹率在2026年前仍將維持於3%以上，聯儲局料將持續以每次25基點的漸進式步伐降息，直至明年達到保德信所估算的3.0%至3.5%中性利率區間。



此漸進式策略將使聯儲局有充分時間評估關稅政策對通脹與勞動力供給的影響，以及財政政策的後續效應。值得關注的是，當鮑威爾任期於2026年中結束後，若在通脹持續高於目標的環境中進一步將利率調降至預估的中性利率水平以下，可能導致保德信的經濟情境分析中的尾部風險顯著增強。



從市場角度分析，美國8月非農就業報告呈現積極訊號--對利率市場影響溫和，而對風險性資產（如股票與企業債券類資產）的提振作用更為顯著。當前企業營運表現穩健，且金融環境對企業部門及相關資產類別可望變得更加寬鬆。考慮到收益率曲線呈現正常形態，市場對聯儲局降息的預期亦有助緩解投資者對固定收益資產（如長期債券波動性）的憂慮。(wa)



