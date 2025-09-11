26,100.54
-99.72
(-0.38%)
26,123
-67
(-0.26%)
高水22
9,273.94
-54.22
(-0.58%)
5,891.51
-11.18
(-0.19%)
1,725.26億
3,855.10
+42.88
(+1.125%)
4,524.16
+78.80
(+1.773%)
12,887.73
+330.05
(+2.628%)
2,563.18
+66.61
(+2.67%)
114,294.7200
+334.7200
(0.294%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1602
歐元最佳客戶買入價
9.1292
英鎊最佳客戶買入價
10.5520
日圓最佳客戶買入價
5.2924
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,100.54
-99.72
(-0.38%)
期指
高水22
26,123
-67
(-0.26%)
國企指數
9,273.94
-54.22
(-0.58%)
科技指數
5,891.51
-11.18
(-0.19%)
大市成交
1,725.26億
股票
1,547.91億
(89.720%)
窩輪
65.44億
(3.793%)
牛熊證
111.91億
(6.487%)
即時更新：11/09/2025 11:50
可賣空股票總成交
2,570.49億
主板賣空
395.74億
(15.395%)
更新：10/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,284.47億
3,855.10
+42.88
(+1.125%)
滬深300
4,524.16
+78.80
(+1.773%)
深証成指
12,887.73
+330.05
(+2.628%)
MSCI中國A50
2,563.18
+66.61
(+2.67%)
比特幣
資料由Binance提供
114,294.7200
+334.7200
(0.294%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1602
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1292
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5520
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2924
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
25
九月
銅鑼灣維多利亞公園｜乙巳年中秋綵燈會 銅鑼灣維多利亞公園｜乙巳年中秋綵燈會
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜乙巳年中秋綵燈會
推介度：
25/09/2025 - 19/10/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00135 昆侖能源00005 滙豐控股00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.13%
公佈日期
10/09/2025 20:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
-0.40%
公佈日期
10/09/2025 09:30
南韓-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
10/09/2025 07:00
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處