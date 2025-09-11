直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
25,953.90
-246.36
(-0.94%)
25,962
-228
(-0.87%)
高水8
9,214.42
-113.74
(-1.22%)
5,834.12
-68.57
(-1.16%)
976.32億
3,819.46
+7.24
(+0.190%)
4,465.72
+20.36
(+0.458%)
12,684.29
+126.61
(+1.008%)
2,525.18
+28.61
(+1.15%)
113,904.2200
-55.7800
(-0.049%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1623
歐元最佳客戶買入價
9.1331
英鎊最佳客戶買入價
10.5586
日圓最佳客戶買入價
5.2970
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,953.90
-246.36
(-0.94%)
期指
高水8
25,962
-228
(-0.87%)
國企指數
9,214.42
-113.74
(-1.22%)
科技指數
5,834.12
-68.57
(-1.16%)
大市成交
976.32億
股票
851.93億
(87.259%)
窩輪
39.94億
(4.091%)
牛熊證
84.45億
(8.650%)
即時更新：11/09/2025 10:19
可賣空股票總成交
2,570.49億
主板賣空
395.74億
(15.395%)
更新：10/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,618.16億
3,819.46
+7.24
(+0.190%)
滬深300
4,465.72
+20.36
(+0.458%)
深証成指
12,684.29
+126.61
(+1.008%)
MSCI中國A50
2,525.18
+28.61
(+1.15%)
比特幣
資料由Binance提供
113,904.2200
-55.7800
(-0.049%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1623
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1331
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5586
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2970
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！F...
Fashion Feature

第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！F...
失眠都巿病 │ 睡足8小時仍疲倦？中醫剖析失眠5大證型+針灸...
中醫養生 美女中醫

失眠都巿病 │ 睡足8小時仍疲倦？中醫剖析失眠5大證型+針灸...
兩虎相鬥，谷出潛藏
財智 快樂退休

兩虎相鬥，谷出潛藏
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00135 昆侖能源00005 滙豐控股03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6615
-0.0003
-0.051%
EUR 歐元/美元
1.1698
-0.0004
-0.038%
GBP 英鎊/美元
1.3528
-0.0004
-0.032%
更新：11/09/2025 10:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,904.22
-55.78
-0.049%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,373.2500
+23.9200
+0.550%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3878
+0.0044
+1.148%
更新：11/09/2025 10:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處