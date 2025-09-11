11/09/2025 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升28點子，報7.1034
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1034，較上個交易日升28點子，較市場預測偏強約120點，上個交易日報7.1062。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1034
|-28.00
|1歐元/人民幣
|8.3158
|-52.00
|100日圓/人民幣
|4.8262
|-12.00
|1港元/人民幣
|0.9119
|-3.70
|1英鎊/人民幣
|9.6217
|+24.00
|1澳元/人民幣
|4.7058
|+199.00
|1紐元/人民幣
|4.2249
|+68.00
|1新加坡/人民幣
|5.5452
|+4.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8998
|-216.00
|1加元/人民幣
|5.1293
|-99.00
|1人民幣/林吉特
|0.5933
|+10.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.9236
|+1697.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4610
|-71.00
|1人民幣/韓元
|195.2300
|+18.00