26,086.32
-113.94
(-0.43%)
26,104
+6
(+0.02%)
高水18
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
3,252.05億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
113,861.4700
-98.5300
(-0.086%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1540
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.5360
日圓最佳客戶買入價
5.2766
恒生指數
26,086.32
-113.94
(-0.43%)
期指(夜)
高水18
26,104
+6
(+0.02%)
國企指數
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
科技指數
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
大市成交
3,252.05億
股票
3,030.96億
(93.201%)
窩輪
83.55億
(2.569%)
牛熊證
137.55億
(4.230%)
即時更新：11/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,167.94億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
滬深300
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
深証成指
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
MSCI中國A50
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
比特幣
資料由Binance提供
113,861.4700
-98.5300
(-0.086%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1540
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2766
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,620.8500
-23.9200
-0.656%
XAG 白銀現貨
40.9990
-0.1926
-0.468%
更新：11/09/2025 17:55
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.13%
公佈日期
10/09/2025 20:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
-0.40%
公佈日期
10/09/2025 09:30
南韓-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
10/09/2025 07:00
