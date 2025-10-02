11/09/2025 11:58

【ＡＩ】宇樹科技王興興：讓AI幹活領域仍是荒漠，正處於爆發式增長前夜

《經濟通通訊社11日專訊》在今日的2025外灘大會上，宇樹科技創始人兼首席執行官王興興表示，現在的語言模型在信息領域，包括文字、圖像領域已經做的非常好了，比99.99%的人要好，但在真正的讓AI幹活的領域，「整個領域都是荒漠，頂多就是荒漠上長了幾顆小草」，真正的大規模爆發性增長的前夜還沒有到來。



王興興總結，這個時代對他個人來說是非常激動人心的，「AI時代是非常公平的時代，比以前要公平非常多，只要你聰明，你願意做事，你能做很多，想達到自己想要的目標，大家都有可能在荒漠上長出參天大樹」。



「2025 Inclusion．外灘大會」於9月10日至13日在上海黃浦世博園區舉行。大會以「重塑創新增長」為主題，聚焦AI、數字貨幣等方向。(jq)