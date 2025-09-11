11/09/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升61點子，報7.1160

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1034，較上個交易日升28點子，較市場預測偏強約120點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開61點子，報7.1160，上個交易日即期匯率收盤報7.1221。



隔夜美國公布的生產者物價指數意外下滑，進一步鞏固市場對美聯儲本月將重啟降息的預期，不過美元變動有限，各方仍在等待關鍵的消費者物價指數，今日人民幣中間價重回升勢，並帶動即期擴大反彈。



一外資行交易員表示，美元指數大方向仍偏下，繼續關注美國通脹數據表現，「人民幣每天挪一點，美元選擇方向之後，彈性可能會上來。」(jq)