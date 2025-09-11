直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
25,953.54
-246.72
(-0.94%)
25,961
-229
(-0.87%)
高水7
9,214.53
-113.63
(-1.22%)
5,833.94
-68.75
(-1.16%)
977.18億
3,819.24
+7.02
(+0.184%)
4,465.87
+20.51
(+0.461%)
12,682.91
+125.23
(+0.997%)
2,524.22
+27.65
(+1.11%)
113,921.6700
-38.3300
(-0.034%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1623
歐元最佳客戶買入價
9.1331
英鎊最佳客戶買入價
10.5586
日圓最佳客戶買入價
5.2970
恒生指數
25,953.54
-246.72
(-0.94%)
期指
高水7
25,961
-229
(-0.87%)
國企指數
9,214.53
-113.63
(-1.22%)
科技指數
5,833.94
-68.75
(-1.16%)
大市成交
977.18億
股票
852.79億
(87.270%)
窩輪
39.94億
(4.087%)
牛熊證
84.45億
(8.642%)
即時更新：11/09/2025 10:19
可賣空股票總成交
2,570.49億
主板賣空
395.74億
(15.395%)
更新：10/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,622.19億
3,819.24
+7.02
(+0.184%)
滬深300
4,465.87
+20.51
(+0.461%)
深証成指
12,682.91
+125.23
(+0.997%)
MSCI中國A50
2,524.22
+27.65
(+1.11%)
比特幣
資料由Binance提供
113,921.6700
-38.3300
(-0.034%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1623
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1331
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5586
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2970
