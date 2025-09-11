11/09/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌14點子，止六連升，報7.1235

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1235，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，止六連升，全日在7.1160至7.1242之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌23點子，報7.1221。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1034，較上個交易日升28點子，較市場預測偏強約120點。



交易員稱，目前市場靜待美國通脹數據公布，不過即便數據向好，降息周期下美元的反彈空間料受限，人民幣有望延續當前小升步伐。



星展銀行稱，鑑於國內需求疲軟和物價壓力疲軟，人民幣升值步伐可能會非常緩慢，美元/CNH可能徘徊在7.10上方。(jq)