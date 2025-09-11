11/09/2025 09:51

【聚焦數據】廣東前8個月出口增速略加快至1.9%，進口增速放緩至8.5%

《經濟通通訊社11日專訊》海關總署廣東分署公布，今年前8個月，廣東外貿進出口6.21萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長4.2%，增速較前7個月放緩0.1個百分點，但快於全國0.7個百分點，佔全國外貿總值的21%。其中，出口3.97萬億元，增長1.9%，增速較前7個月加快0.2個百分點；進口2.24萬億元，增長8.5%，增速較前7個月放緩0.8個百分點。



前8個月，廣東以一般貿易方式進出口3.66萬億元，增長3.8%，佔進出口總值的59%；保稅物流進出口12431.5億元，增長11.8%，佔20.03%；加工貿易進出口12387.3億元，下降1.5%，佔19.96%。保稅物流進出口規模超過加工貿易。



*外資企業進出口連增7個月，國企進出口首8月降15.3%*



前8個月，廣東民營企業進出口3.99萬億元，增長4.8%，佔進出口總值的64.2%；外商投資企業進出口1.94萬億元，增長5.6%，佔比較去年同期提升0.4個百分點至31.3%，今年以來廣東外商投資企業進出口持續向好，單月已連續7個月實現正增長；國有企業進出口2532.4億元，下降15.3%。



前8個月，東盟、香港、歐盟分別為廣東前三大貿易夥伴，廣東對其進出口分別達到1.02萬億元、7826.2億元、7478.3億元，均實現較快增長並高於廣東外貿整體增速。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口2.41萬億元，增長4.3%，佔廣東進出口總值的38.9%。



*出口電腦及其零部件增近12%，進口半導體製造設備增五成*



前8個月，廣東出口機電產品2.69萬億元，增長7.3%，佔廣東出口總值的67.9%。其中，出口電腦及其零部件2883.3億元，增長11.7%；電工器材2862.4億元，增長18.3%；集成電路2364億元，增長30.6%。此外，今年以來廣東「新三樣」出口表現亮眼，前8個月出口1263.9億元，增長33%。同期，出口勞動密集型產品4941.5億元，下降9%，佔12.5%。



前8個月，廣東進口機電產品1.56萬億元，增長15.2%，佔廣東進口總值的69.6%。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口8215.2億元、2399.6億元、528.9億元，分別增長14.3%、46.6%、50.6%。同期，進口農產品1486.5億元，增長4.2%。(sl)