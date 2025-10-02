11/09/2025 14:26

奇瑞汽車旗下墨甲機器人產品將於2025年10月在中國公開發布並開啟招商，首批全球交付220台，註冊資金1億元人民幣，應用於吉隆坡及香港4S店。



事實要點：

▷ 首批墨甲人形機器人全球交付220台（2024年4月）

▷ 註冊資金1億元人民幣（奇瑞汽車100%持股）

▷ 墨茵機器人身高167cm、41個自由度、續航2小時

▷ 2023年完成首輪測試，2024年入職吉隆坡及香港4S店

▷ 戰略分三階段：4S場景→公共服務→家庭服務

《經濟通通訊社11日專訊》國產人形機器人加速商業化。據《財聯社》引述知情人士報道，奇瑞汽車旗下墨甲機器人的相關產品將於今年10月對外公開發布，並開啟招商。知情人士稱，墨甲機器人產品將面向經銷商，也會面向其他零售商和個人用戶。今年7月曾有市場消息稱，墨甲機器人於當月在北京舉行了主要面向汽車經銷商的首屆中國市場招商會。公開資料顯示，奇瑞汽車今年1月註冊成立了安徽墨甲智創機器人科技有限公司（墨甲機器人），註冊資金1億元人民幣。新公司由奇瑞汽車100%持股，經營範圍包括智能機器人銷售研發、工業機器人製造銷售及服務消費機器人製造銷售等。*「墨茵」已在吉隆坡、香港等地4S店「上班」*墨甲自主研發的首款人形機器人「墨茵」於2023年完成首輪研發測試，年底首台樣機下線。2024年初，「墨茵」亮相奇瑞全球經銷商大會，展示直立行走、語音對話、手部動作等基本能力，以及連續人機對話互動。同年10月，在奇瑞全球創新大會上，「墨茵」展示「繞車講解」、「自主導航」等核心功能；11月，在國家技能大賽中展示「送水」服務。今年3月，奇瑞方面透露，「墨茵」已在吉隆坡4S店「上崗」；4月，奇瑞宣布已完成首批墨甲人形機器人220台的全球交付；6月，奇瑞再透露其已「入職」香港4S店。據公開信息，「墨茵」身高167cm、體重65kg，擁有41個自由度，單手12自由度，最大行走速度可達1m/s，電池容量0.7kwh，續航時間2小時。硬件上配備了3D激光雷達、深度相機、全景相機及超聲雷達、麥克風陣列等。按照墨甲方面披露的「三步走」戰略，其將從「扎根4S場景」拓展到「公共服務領域」，最終落地「家庭服務」。(sl)