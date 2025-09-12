直播中 : 開市Good Morning - 美國核心通脹符預期 炒減息仲炒到幾時？港股連升四日後回吐！美團股價短期冇運行？
直播中 : 開市Good Morning - 美國核心通脹符預期 炒減息仲炒到幾時？港股連升四日後回吐！美團股價短期冇運行？
(--)
26,476
+378
(+1.45%)
13.69億
3,874.67
-0.64
(-0.017%)
4,547.73
-0.30
(-0.007%)
0.000
(0.000%)
115,831.1900
+348.5000
(0.302%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1550
歐元最佳客戶買入價
9.1219
英鎊最佳客戶買入價
10.5393
日圓最佳客戶買入價
5.2766
即時更新：12/09/2025 09:18
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
3,874.67
-0.64
(-0.017%)
滬深300
4,547.73
-0.30
(-0.007%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
115,831.1900
+348.5000
(0.302%)
人民幣/港元
1.0954
澳元/港元
5.1550
歐元/港元
9.1219
英鎊/港元
10.5393
日圓/港元
5.2766
20
九月
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》9月20、21日再度回歸紅館　滿載回憶的旋律　熟悉的舞台　門票8月5日正式公開發售
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Ko...
推介度：
20/09/2025 - 21/09/2025
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
即將公佈經濟數據
日本-工業生產(月率)
即將公佈
12/09/2025 12:30
前值
2.10%
市場預測
--
日本-工業生產(年率)
即將公佈
12/09/2025 12:30
前值
4.40%
市場預測
--
XAU 黃金現貨
3,642.0400
+10.6100
+0.292%
XAG 白銀現貨
41.5622
+0.0519
+0.125%
更新：12/09/2025 09:15
