12/09/2025 07:52

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月11日，美國8月CPI增幅略超預期，但新領失業救濟人數創近四年新高，投資者預期聯儲局下周減息，美股三大指數齊創盤中及收市新高，道指首破46000點。



事實要點：

▷ 道指升617.08點收46108點（首次站穩46000點）

▷ 新領失業救濟人數創近四年新高

▷ 美國10年期國債孳息率下滑至4%

▷ 美匯指數跌0.3%至97.53，歐元兌美元升0.35%

▷ 紐約期油跌2%至每桶61.72美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》儘管美國最新公布的8月消費者物價指數(CPI)月度增幅略超預期，但投資者篤定聯儲局下周減息，美股周四（11日）延續強勢，三大指數齊創盤中及收市新高。道指收市升617.08點，或1.36%，報46108點，史上首次站穩46000點大關，盤中最高觸及46137.2點；標普500指數升55.43點，或0.85%，報6587.47點，盤中一度升至6592.89點，再創新高；納指收市升157.01點，或0.72%，報22043.07點，首次突破22000點關口，盤中高見22059.71點。儘管美國最新公布的8月消費者物價指數(CPI)月度增幅略超預期，但新領失業救濟人數意外急升，創下近四年新高，清晰顯示勞動力市場正在降溫。這項數據的疲弱表現，成功抵銷了市場對通脹的輕微憂慮。數據公布後，美國10年期國債孳息率下滑至4%，資金重新流入股票市場。金融類股如摩根大通(US.JPM)、花旗升約1.7%(US.C)，大型零售股如沃爾瑪(US.WMT)升2.2%，科技股亦保持穩健升勢，特斯拉(US.TSLA)升6%，蘋果(US.AAPL)升1.4%。*美匯指數跌約0.3%*美匯指數向下，跌約0.3%至97.53，日內低見97.43附近。美元兌日圓匯率大致維持在147.2至147.3水平，日內報147.15，微跌約0.2%。歐洲央行決定維持三大基準利率不變，歐元兌美元匯率微升至約1.1736，上漲約0.35%。黃金市場表現活躍，現貨黃金及紐約期金均持續維持在接近歷史高點水準。現貨黃金報每盎司3649美元，小幅回落約0.09%；紐約期金報約每盎司3676美元，微跌0.13%，但整體仍維持強勢。紐約期油價格下跌超過2%，至約每桶61.72美元。布蘭特原油期貨價亦錄得約1.8%跌幅，報每桶66.23美元，反映市場對供應充足的擔憂超越地緣政治風險。(jf)