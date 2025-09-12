12/09/2025 08:02

歐洲央行維持利率不變，料通脹率將穩定於目標水平

《經濟通通訊社12日專訊》歐洲央行周四（11日）宣布，維持三大關鍵利率不變，存款利率維持2%，主要再融資利率維持2.15%，邊際貸款利率維持2.4%。



央行強調，未來利率決策將根據通脹前景及風險評估，採取逐次會議根據數據調整的策略，不會事先承諾特定利率路徑。



最新預測顯示，今年歐元區通脹率將達2.1%，較之前稍微上調；明年和後年通脹分別預計為1.7%及1.9%。核心通脹率則預期今年為2.4%，2026年和2027年分別為1.9%及1.8%。經濟增長方面，2025年GDP增速預計上調至1.2%，2026年略降至1.0%，2027年維持1.3%。



央行指出，儘管通脹接近2%的中期目標，歐元區仍面對多重挑戰，包括美國對歐洲商品的關稅壓力、俄烏局勢影響下的全球不確定性，以及法國政治動盪導致國債孳息率上升等。此外，聯儲局可能較早開始減息，有望支持歐元兌美元匯率走強，進一步緩解物價上升壓力。(kk)