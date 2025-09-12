12/09/2025 11:35

蘋果先後遭兩家投行下調投資評級，秋季發布會未能扭轉投資者憂慮

《經濟通通訊社12日專訊》蘋果(US.AAPL)連遭兩家投行下調投資評級，自年初以來，蘋果股價遠落後於其他大型科技公司，分析師情緒更降至五年來最低。



根據彭博數據，最新調整後，蘋果的投資評級共識已降至3.9分(滿分5分)，為2020年初疫情爆發以來最低水平。目前僅約55%的分析師仍建議「買入」蘋果股票，遠低於「科技七雄」的平均水準。



投行D.A. Davidson將蘋果評級由「買入」下調至「中性」。該行分指蘋果秋季發布會未能扭轉投資者憂慮，並指新一代輕薄iPhone與穿戴裝置缺乏驚喜，除非蘋果能重塑現有產品或推出真正顛覆性的新品，否則增長動能仍受限。



Phillip Securities同日也將蘋果評級自「中性」下調至「減持」。分析師指出，雖然蘋果自4月低位反彈逾三成，但AI創新步伐緩慢，難以抵消現有產品線疲弱與中國市場的挑戰。(kk)