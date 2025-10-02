12/09/2025 15:25

【ＡＩ】涉教唆加州高中生自殺，美國FTC調查聊天機器人對兒童影響

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯邦貿易委員會(FTC)已要求七家大型人工智能聊天機器人開發商，提交相關資料，說明其技術對兒童的影響。



這家負責反壟斷和消費者保護的機構周四（11日）表示，已向這些公司發出指令，以收集信息研究它們如何評估、測試和監控聊天機器人，以及採取了哪些措施，限制未成年人使用。七家公司包括谷歌、OpenAI、Meta、Instagram、Snap、xAI，以及Character.AI。



上月，一名加州高中生的父母起訴OpenAI，稱ChatGPT讓他們的兒子與家人疏遠，並幫助他籌劃了在今年4月的自殺。聊天機器人開發商正受到質疑，是否採取了足夠行動來保障服務安全，防止用戶參與危險行為。



根據美國法律，科技公司未經父母許可不得收集13歲以下兒童的數據。多年來，國會議員一直試圖將這些保護措施擴展至年齡更大的青少年，但相關立法迄今未能推進。(jf)