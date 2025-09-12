直播中 : 開市Good Morning - 美國核心通脹符預期 炒減息仲炒到幾時？港股連升四日後回吐！美團股價短期冇運行？
直播中 : 開市Good Morning - 美國核心通脹符預期 炒減息仲炒到幾時？港股連升四日後回吐！美團股價短期冇運行？
--
--
(--)
26,482
+384
(+1.47%)
--
--
(--)
--
--
(--)
13.69億
3,874.67
-0.64
(-0.017%)
4,547.73
-0.30
(-0.007%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
115,784.1200
+301.4300
(0.261%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1550
歐元最佳客戶買入價
9.1219
英鎊最佳客戶買入價
10.5393
日圓最佳客戶買入價
5.2766
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,482
+384
(+1.47%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
13.69億
股票
13.69億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：12/09/2025 09:19
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,874.67
-0.64
(-0.017%)
滬深300
4,547.73
-0.30
(-0.007%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
115,784.1200
+301.4300
(0.261%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1550
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1219
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5393
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2766
