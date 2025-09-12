12/09/2025 08:39

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月12日，美股三大指數創歷史新高，道指首破46000點，納指首破22000點；美國8月CPI按年升2.9%創1月新高，新領失業救濟26.3萬人達四年高點，十年期債息跌破4%；阿里巴巴發行32億美元可轉換票據，ADS漲8%。



事實要點：

▷ 道指收46108點（升617.08點/1.36%），納指收22043.07點（首破22000點）

▷ 美國8月CPI按年升2.9%（創1月新高），按月升0.4%（7月為0.2%）

▷ 新領失業救濟26.3萬人（增2.7萬人，創近四年新高）

▷ 阿里發行32億美元零息可轉換票據，ADS漲8%

▷ 恒大物業清盤人收到國企競購意向，控股股東洽售股權 More ▼ Less ▲

2025年9月12日【要聞盤點】1、美股延續強勢，道瓊斯指數、標普500指數及納斯達克指數齊創盤中與收市新高。市場預期聯儲局下周議息會議將正式開啟減息周期，而通脹數據與就業信號的分化則進一步加強減息預期。道指收市升617.08點，或1.36%，報46108點，史上首次站穩46000點大關，盤中最高觸及46137.2點；標普500指數升55.43點，或0.85%，報6587.47點，盤中一度升至6592.89點，再創新高；納指收市升157.01點，或0.72%，報22043.07點，首次突破22000點關口，盤中高見22059.71點。中國金龍指數升236點。日經期貨截至上午7時38分上升62點。2、美國最新通脹數據超出市場預期，8月消費者物價指數(CPI)連續第二個月加速上升。8月CPI按月上升0.4%，較7月的0.2%增速翻倍；按年計增幅升至2.9%，創今年1月以來新高。市場原先預期，按月及按年升幅分別為0.3%和2.9%。3、美國勞工部最新數據顯示，截至9月6日當周，新領失業救濟人數大增2.7萬人，至26.3萬，遠高於市場預期的23.5萬，創下近四年新高，清晰顯示勞動力市場正在降溫。4、上述消息後，美國下周減息預期不變，芝商所「美聯儲觀察」工具顯示，市場目前預計下周降息25個基點的概率超過90%；惟十年期債息跌破4%，為4月以來首次。5、歐洲央行宣布，維持三大關鍵利率不變，存款利率維持2%，主要再融資利率維持2.15%，邊際貸款利率維持2.4%。央行強調，未來利率決策將根據通脹前景及風險評估，採取逐次會議根據數據調整的策略，不會事先承諾特定利率路徑。6、中國人民銀行與印尼央行啟動雙邊交易本幣結算(LCT)框架及二維碼互聯互通專案，旨在促進雙邊貿易和投資中的本幣使用及便利化。7、國務院新聞辦公室今日下午舉行新聞發布會，邀請財政部長藍佛安介紹「十四五」財政改革和發展成效，並回答記者提問，聚焦高質量發展目標。8、國務院同意兩年內在北京副中心、長三角及粵港澳大灣區等10地開展要素市場化配置綜合改革試點，原則同意相關實施方案，促進區域協同發展。9、證監會與阿布扎比金管局舉辦高層圓桌會議，探討香港資產管理公司在阿布扎比市場的發展機遇，包括通過當地基金制度接觸更多投資者。10、在2025外灘大會上，螞蟻集團CEO韓歆毅表示，通證經濟應植根實體經濟，解決信任、效率與成本問題，才能釋放價值，當前正處於「破曉」階段。11、蘋果公司被兩機構下調評級，今年表現落後於其他科技股，推薦一致性降至2020年以來最低，僅55%分析師建議買入，遠低於微軟、英偉達等。12、阿里巴巴及百度已開始使用自主研發的晶片訓練人工智能模型，部分替代過去依賴的英偉達晶片。【焦點股】中概股：阿里巴巴(09988)、百度(09888)- 中國金龍指數漲236點，漲2.89%晶片股：中芯(00981)、上海復旦(01385)、中電華大科技(00085)- 傳百度和阿里正在使用自研晶元來訓練人工智慧模型阿里巴巴(09988)- 發行近32億美元零息可轉換票據，轉換價溢價31%；隔晚美國存託證券(ADS)抽高8%京東集團(09618)- 法國政府擬要求京東集團就收購Ceconomy AG提供更多信息恒大物業(06666)- 控股股東洽售股權，與有意方簽保密協議- 恒大清盤人據報收到國有企業對恒大物業競購意向三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)- IEA上調全球原油供應量增長預測，惟認為需求擴張有限鋰業股：寧德時代(03750)、贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)- 寧德時代宜春鋰礦復產傳要求全面降成本，確保在碳酸鋰供過於求下保持競爭力泡泡瑪特(09992)- 據報最新14款迷你版Labubu盲盒二手價跌24%，仍高於零售價康寧傑瑞(09966)、石藥集團(01093)- 兩者合作開發醫胃癌產品新藥上市申請獲受理光大銀行(06818)- 控股股東增持1397萬A股，涉資5166萬元人民幣禾賽(02525)- 每股發售價212.8元，發售量調整權行使籌42億元【油金報價】紐約期油下跌0.17%，報美元62.20/桶布倫特期油下跌0.09%，報美元66.23/桶黃金現貨下跌0.02%，報美元3633.26/盎司黃金期貨下跌0.10%，報美元3669.62/盎司