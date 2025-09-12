12/09/2025 16:11

關稅確實影響美國物價，咖啡成超市貨架「漲價之王」

《經濟通通訊社12日專訊》美國零售咖啡價格在8月創下本世紀最大按年漲幅，因特朗普政府對全球最大咖啡生產國巴西的進口關稅，正加劇咖啡供應短缺。



美國勞工統計局周四（11日）公布的數據顯示，8月美國超市的研磨咖啡價格，創下每磅8.87美元的歷史新高。當月，咖啡CPI指數按年增21%，創1997年以來最快增長速度。



咖啡價格的飆升構成美國食品通脹浪潮中最為顯著的部分。8月美國CPI按年增2.9%，創今年1月以來最大漲幅。家庭食品消費價格在7月按月減0.1%後，8月按月增0.6%。



過去一年，全球咖啡價格大幅上漲，主要出口國歉收導致了產量下降。對美國而言，由於烘焙商幾乎全部依賴進口供應，自特朗普7月宣布對巴西咖啡徵收50%關稅以來，成本已進一步攀升。(rc)