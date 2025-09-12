26,388.16
+301.84
(+1.16%)
26,387
+289
(+1.11%)
低水1
9,364.94
+104.69
(+1.13%)
5,989.27
+100.50
(+1.71%)
3,207.34億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
115,047.9900
-434.7000
(-0.376%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1826
歐元最佳客戶買入價
9.1444
英鎊最佳客戶買入價
10.5538
日圓最佳客戶買入價
5.2750
查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
新聞 新聞評論
評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1826
電匯客戶賣出
5.1650
更新：12/09/2025 17:00:31
即將公佈經濟數據
印度-消費者物價指數(年率)
即將公佈
12/09/2025 18:30
前值
1.55%
市場預測
2.11%
俄羅斯-官方指標利率
即將公佈
12/09/2025 18:30
前值
18.00%
市場預測
16.00%
