12/09/2025 08:43

人行與印尼央行啟雙邊交易本幣結算框架、二維碼互通

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》中國人民銀行與印尼央行共同啟動雙邊交易本幣結算(LCT)框架和二維碼互聯互通合作項目。中國-印尼跨境二維碼互聯互通項目正式啟動雙向試點運行。該項目預計於2025年內正式全面投產，採用本幣結算方式，是雙方支付合作的重要進展。



*首7月LCT下本幣結算規模62億美元，佔印尼與所有貿易夥伴的45%*



人行行長潘功勝指出，建立雙邊交易本幣結算框架和跨境支付二維碼互聯互通是中印尼雙邊金融合作的重要成果。中印尼同為發展中大國、新興市場國家和全球南方的主要力量，有必要共同推動全球治理體系朝更加公平合理的方向發展。潘功勝倡議兩國繼續深化在支付系統聯通、本幣使用、金融市場開放聯通以及數字貨幣等領域的合作。



印尼央行行長佩里．瓦吉約指出，2025年1-7月，印尼和中國在LCT框架下的本幣結算規模達到62.3億美元，佔印尼與所有貿易夥伴本幣結算總規模的45%。本次活動旨在增進市場對LCT框架的了解和參與，反映了兩國對於深化金融系統互聯互通，共同提升金融安全性和包容性的美好願景。



同日，潘功勝同佩里．瓦吉約舉行雙邊會談，就雙邊金融合作交換了意見。雙方一致決定建立兩國央行聯合工作機制，以進一步提高雙邊合作機制化水平，推動金融合作走深走實。