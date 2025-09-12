12/09/2025 17:44

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

DWS指出2025年9月聯儲局會議減息25基點理據充分，基於就業市場降溫及通脹未顯著受關稅影響，未來關注點為政策立場及經濟預測。



事實要點：

▷ DWS指9月會議減息25基點理據充分

▷ 就業數據顯示勞動市場持續降溫

▷ 通脹未見關稅構成顯著價格傳導壓力

▷ 未來物價風險含企業加價、勞工短缺、產能緊張

▷ 市場預期2026年前利率降至中性或更低 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann表示，目前形勢可謂相當明朗。最新就業數據顯示勞動市場持續降溫，而通脹方面則未見關稅構成顯著的價格傳導壓力。企業似乎選擇自行吸收部分價格壓力，因此或會加緊成本控制，尤其在人力資源方面。市場情緒指標亦印證了此看法。整體而言，9月會議減息25個基點的理據已相當充分。*儘管近期通脹數據表現理想，惟未來物價上行風險仍不容忽視*他指出，然而，該行認為是次會議的焦點絕不僅止於此，仍需關注的問題在於：聯儲局官員的鴿派立場會有多明確？其經濟預測將如何反映該立場？聯儲局主席鮑威爾又將如何為決策定調？究竟這只是一次安撫勞動市場、略帶鷹派色彩的「保險式」減息？抑或會如部分官員所暗示，為未來一連串的減息行動鋪路？他提及，儘管近期通脹數據表現理想，但未來物價上行風險仍不容忽視。企業終究可能選擇加價來維護利潤空間。此外，若先前承諾的重大投資項目落實，合資格勞工的短缺及產能緊張亦可能會推高物價。另一種情景是需求持續疲弱，雖可徹底消除通脹憂慮，但代價是失業率大幅飆升。若這兩種情景同時出現，則會形成「滯脹」，這對聯儲局官員而言為最棘手的局面。屆時，局方或需如同1970年代般，優先遏制通脹，再設法扶持經濟。*預料鮑威爾將選擇更為審慎路徑*他續指，面對上述風險，聯儲局要維持語調上的平衡並非易事。相比之下，市場的預期則更為明確，普遍認為利率將在2026年前降至中性或更低水平。他表示，該行預料鮑威爾將選擇更為審慎的路徑。在前景未明、政策失誤風險增加的背景下，「依賴數據」的策略顯然更為穩妥。畢竟，鮑威爾即將卸任，在重重挑戰下或更傾向於實現經濟「軟著陸」，以維護其政策聲譽。與此同時，隨著圍繞其繼任人的討論持續升溫，預計聯儲局內部意見分歧仍將存在，不排除部分官員主張減息幅度擴大至超過25個基點。(bn)