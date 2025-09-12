12/09/2025 11:49
拆息全線向上，一個月拆息跌轉升報3.16厘
《經濟通通訊社12日專訊》本港拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.16196厘，由跌轉升12.476基點，是8月29日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.22173厘，升7.298基點。
隔夜息報2.63333厘，升21.797基點；一周拆息升15.095基點，報2.76274厘，兩周則升11.214基點，報2.8275厘。長息方面，六個月拆息升5.042基點，報3.22667厘，一年期則升5.702基點，報3.22738厘。
港元匯價今日在7.7892-7.7797之間上落，最新報7.7822。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.63333
|+21.797
|一周
|2.76274
|+15.095
|兩周
|2.8275
|+11.214
|一個月
|3.16196
|+12.476
|兩個月
|3.19095
|+9.357
|三個月
|3.22173
|+7.298
|六個月
|3.22667
|+5.042
|一年
|3.22738
|+5.702
資料來源：香港銀行公會