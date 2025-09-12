12/09/2025 11:49

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.63333 +21.797 一周 2.76274 +15.095 兩周 2.8275 +11.214 一個月 3.16196 +12.476 兩個月 3.19095 +9.357 三個月 3.22173 +7.298 六個月 3.22667 +5.042 一年 3.22738 +5.702

《經濟通通訊社12日專訊》本港拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.16196厘，由跌轉升12.476基點，是8月29日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.22173厘，升7.298基點。隔夜息報2.63333厘，升21.797基點；一周拆息升15.095基點，報2.76274厘，兩周則升11.214基點，報2.8275厘。長息方面，六個月拆息升5.042基點，報3.22667厘，一年期則升5.702基點，報3.22738厘。港元匯價今日在7.7892-7.7797之間上落，最新報7.7822。資料來源：香港銀行公會