施羅德投資2025年9月12日指出，美國經濟「硬著陸」概率升至20%，基準仍為「軟著陸」；聯儲局或加快降息，歐洲央行不預期減息，對英債持中性看法。



事實要點：

▷ 硬著陸概率上調至20%（原不著陸10%）

▷ 7月就業數據疲軟，5-6月數據下修

▷ 聯儲局9月減息50基點理由不足

▷ 歐洲央行不預期進一步減息

▷ 對英國債券持中性看法（英倫銀行鷹派言論）

《環富通基金頻道12日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julian Houdain指，美國勞動市場的狀況向來是聯儲局以至環球市場的焦點。隨著7月份美國就業數據偏軟，加上5月及6月的數據亦被向下修訂，市場對其健康狀況的評估在過去數周出現了顯著的轉變。考慮到這些因素，將經濟「不著陸」情景的概率下調至10%，並將潛在「硬著陸」的概率上調至20%。然而，儘管風險的偏向有所改變，基準情境依然是，良性的經濟「軟著陸」最有可能在中期發生。*市場不確定性正減退，美儲局有空間更快減息*美國經濟正處於「蒙混過關」的狀態，增長雖未算強勁，但仍屬正面。相信經濟從目前水平趨於穩定的可能性，大於持續下行的勢頭：關稅雖對增長構成影響，卻未至於使其崩潰，而消費者似乎亦能應對物價上漲。市場不確定性--這個正在制止招聘的元兇--正在減退。因此，目前並不擔憂美國經濟會陷入衰退。但較為疲弱的勞動市場數據，包括就業增長放緩和新增職位的行業範圍收窄，確實反映出經濟的脆弱性有所增加。這將影響聯儲局加快放寬貨幣政策的意願。沒有充分的理由使其於9月份減息半厘（50個基點），但聯儲局現在確實有空間比原先預期更快地降低利率。*歐央行不預期進一步減息，對英債券看法中性*在歐洲，隨著關稅不確定性下降，該區經濟環境持續改善，而歐洲央行已明確表示不預期會進一步減息。施羅德投資認同此評估，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)釋出的訊號給歐洲經濟前景帶來啟示。施羅德投資對英國債券持較為中性的看法。英倫銀行在最近一次會議上發表了偏鷹派的言論，加上英國經濟增長前景持續看好，英國國債在短期內應沒有太多強勢表現。(wa)