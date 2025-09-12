26,484.65
+398.33
(+1.53%)
26,514
+416
(+1.59%)
高水29
9,408.83
+148.58
(+1.60%)
6,016.90
+128.13
(+2.18%)
1,848.63億
3,884.71
+9.40
(+0.243%)
4,548.85
+0.82
(+0.018%)
12,999.45
+19.56
(+0.151%)
2,584.22
+7.06
(+0.27%)
115,355.0100
-127.6800
(-0.111%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1949
歐元最佳客戶買入價
9.1440
英鎊最佳客戶買入價
10.5700
日圓最佳客戶買入價
5.2890
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,484.65
+398.33
(+1.53%)
期指
高水29
26,514
+416
(+1.59%)
國企指數
9,408.83
+148.58
(+1.60%)
科技指數
6,016.90
+128.13
(+2.18%)
大市成交
1,848.63億
股票
1,673.23億
(90.512%)
窩輪
61.22億
(3.312%)
牛熊證
114.18億
(6.176%)
即時更新：12/09/2025 12:22
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,919.69億
3,884.71
+9.40
(+0.243%)
滬深300
4,548.85
+0.82
(+0.018%)
深証成指
12,999.45
+19.56
(+0.151%)
MSCI中國A50
2,584.22
+7.06
(+0.27%)
比特幣
資料由Binance提供
115,355.0100
-127.6800
(-0.111%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1949
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2890
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
06
九月
中環 PMQ 元創方｜9月 PMQ 呈獻週末生活節 「MORNING! COFFEE RAVE」+「Gelato-gather!」打造都市人專屬快樂儀式 中環 PMQ 元創方｜9月 PMQ 呈獻週末生活節 「MORNING! COFFEE RAVE」+「Gelato-gather!」打造都市人專屬快樂儀式
商場活動 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜9月 PMQ 呈獻週末生活節 「MORNING! COFFEE RAVE」+「...
推介度：
06/09/2025 - 05/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00939 建設銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00941 中國移動01024 快手－Ｗ00001 長和00135 昆侖能源
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
11/09/2025 20:30
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
11/09/2025 20:15
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
8.14%
公佈日期
11/09/2025 00:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.63%
1個月
3.16%
3個月
3.22%
更新：12/09/2025 11:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6586
電匯客戶賣出
4.6386
更新：12/09/2025 12:20:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處