26,443.31
+356.99
(+1.37%)
26,467
+369
(+1.41%)
高水24
9,389.02
+128.77
(+1.39%)
6,010.60
+121.83
(+2.07%)
1,415.24億
3,884.01
+8.70
(+0.224%)
4,550.00
+1.97
(+0.043%)
12,990.04
+10.15
(+0.078%)
2,585.42
+8.26
(+0.32%)
115,400.0000
-82.6900
(-0.072%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1938
歐元最佳客戶買入價
9.1460
英鎊最佳客戶買入價
10.5730
日圓最佳客戶買入價
5.2910
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,443.31
+356.99
(+1.37%)
期指
高水24
26,467
+369
(+1.41%)
國企指數
9,389.02
+128.77
(+1.39%)
科技指數
6,010.60
+121.83
(+2.07%)
大市成交
1,415.24億
股票
1,262.25億
(89.190%)
窩輪
50.10億
(3.540%)
牛熊證
102.89億
(7.270%)
即時更新：12/09/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,711.92億
3,884.01
+8.70
(+0.224%)
滬深300
4,550.00
+1.97
(+0.043%)
深証成指
12,990.04
+10.15
(+0.078%)
MSCI中國A50
2,585.42
+8.26
(+0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
115,400.0000
-82.6900
(-0.072%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1938
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5730
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2910
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00939 建設銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00941 中國移動01024 快手－Ｗ00135 昆侖能源00001 長和
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
11/09/2025 20:30
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
11/09/2025 20:15
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
8.14%
公佈日期
11/09/2025 00:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.04%
3個月國債孳息率
4.09%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：10/09/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處