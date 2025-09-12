12/09/2025 09:24
人幣中間價升15點子，兩連升，報7.1019
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1019，較上個交易日升15點子，兩連升，較市場預測偏強約60點，上個交易日報7.1034。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1019
|-15.00
|1歐元/人民幣
|8.3326
|+168.00
|100日圓/人民幣
|4.8263
|+1.00
|1港元/人民幣
|0.9119
|+0.40
|1英鎊/人民幣
|9.6415
|+198.00
|1澳元/人民幣
|4.7320
|+262.00
|1紐元/人民幣
|4.2445
|+196.00
|1新加坡/人民幣
|5.5417
|-35.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9238
|+240.00
|1加元/人民幣
|5.1341
|+48.00
|1人民幣/林吉特
|0.5935
|+2.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.9189
|-47.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4446
|-164.00
|1人民幣/韓元
|195.5400
|+31.00