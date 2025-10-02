12/09/2025 09:09

【ＡＩ】支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手

《經濟通通訊社12日專訊》9月11日，支付寶在2025 Inclusion．外灘大會宣布推出國內首個「AI付」服務，並率先在瑞幸咖啡的AI點單助手「Lucky AI」上線，用戶可在瑞幸支付寶小程序或瑞幸咖啡App，用說話的方式完成下單並支付。



以下單咖啡為例，此前用戶通過AI智能體下單，仍需跳轉至支付頁面再予手動確認。現在，用戶在瑞幸支付寶小程序或瑞幸App喚起「Lucky AI」，不僅可以用說話的方式點咖啡，還可以直接說句「下單」，完成身份核驗後即支付，整個過程無需離開AI對話界面，像日常和店員聊天一樣。



據悉，支付寶正著力打造面向AI時代的支付服務，目前已推出包括「支付MCP Server」，讓AI智能體可一鍵接入支付寶支付服務，「AI打賞」服務，為在AI智能體內有收取贊賞、小費等需求的開發者提供便捷收款能力，「AI訂閱付費」功能，支持開發者在智能體中便捷接入，按服務次數或時長定價並收款。(wn)