12/09/2025 09:19

【ＡＩ】阿里、百度據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達

《經濟通通訊社12日專訊》據《The Information》援引四位知情人士報道，阿里巴巴(09988)和百度(09888)已開始使用自主設計的芯片來訓練其人工智能模型，部分取代了英偉達(US.NVDA)的芯片。自今年初以來，阿里巴巴已在為小型AI模型使用自研芯片；而百度則在嘗試用其昆侖P800芯片訓練新版文心一言(Ernie)AI模型。



報道稱，阿里巴巴和百度都沒有完全放棄英偉達，兩家公司仍在使用英偉達芯片開發最尖端的AI模型。雖然英偉達的H20芯片的計算能力不如H100或Blackwell系列，但它的性能仍然超過了中國的替代產品。不過，三名使用過阿里巴巴人工智能芯片的員工表示，阿里的人工智能芯片現在足以與H20競爭。(wn)