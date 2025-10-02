27,287.12
+431.56
(+1.61%)
27,390
+8
(+0.03%)
高水103
9,724.38
+169.05
(+1.77%)
6,682.86
+217.20
(+3.36%)
2,224.68億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
--
--
(--)
118,728.8600
+133.8700
(0.113%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
27,287.12
+431.56
(+1.61%)
期指(夜)
高水103
27,390
+8
(+0.03%)
國企指數
9,724.38
+169.05
(+1.77%)
科技指數
6,682.86
+217.20
(+3.36%)
大市成交
2,224.68億
股票
1,996.58億
(89.747%)
窩輪
94.55億
(4.250%)
牛熊證
133.54億
(6.003%)
即時更新：02/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,901.03億
主板賣空
312.68億
(16.448%)
更新：02/10/2025 16:59
上証指數
成交：9,732.75億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
滬深300
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
深証成指
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
118,728.8600
+133.8700
(0.113%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
