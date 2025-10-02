12/09/2025 09:25

【ＡＩ】數字螞力推「AI數字員工團隊」，提升中小企業70%客服人效

《經濟通通訊社12日專訊》9月11日，在2025 Inclusion．外灘大會上，螞蟻集團旗下數字螞力宣布實現重大產品升級，正式推出首批專家級「AI數字員工團隊」，覆蓋客服、營銷、巡檢、銷售培訓及研發五大核心業務領域，為企業提供可量化、確定性的業務增長結果。



數字螞力表示，AI數字客服團隊可幫助中小企業提升約70%的人效，降低35%的運營成本，並大幅提高業務轉化率。在數字螞力的電商客戶實踐中，這一模式已為企業帶來約10%的GMV增長。



據介紹，該套產品的核心邏輯是：客戶購買的不再是複雜的AI功能，而應是包含了技術、專家經驗和運營在內的「確定性的業務結果」，進而對整個業務結果兜底，即AI負責處理大量的標準化工作，實現效率最大化，一旦遇到複雜或邊緣問題，數字螞力的專家網絡將會補位。(wn)