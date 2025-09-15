12/09/2025 08:33

《經濟通通訊社12日專訊》對於中國等未與墨國簽署自貿協定的國家，墨西哥擬將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品等約1400項稅目產品的進口關稅稅率提升至10%至50%，中國商務部11日表示，將根據實際情況採取必要措施。*墨總統：不希望因關稅與中國衝突*墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）同日表示，墨西哥政府不希望與包括中國在內，即墨國計劃加徵關稅的國家發生衝突。她強調，相關措施旨在提振墨西哥經濟，該國政府正在與料有影響的國家大使溝通。中國商務部新聞發言人表示，將密切關注墨方提稅動向，並對有關最終措施進行認真評估。在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。*中方：冀墨方慎之又慎，三思後行*發言人說，在此背景下，墨方任何的單邊加稅舉動，即便是在世貿規則框架內，都會被認為是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。有關措施一旦落地，不僅會損害包括中國在內的相關貿易夥伴的利益，也會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。中墨互為重要的經貿夥伴，中方不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，反對任何形式的單邊主義、保護主義以及歧視性排他性措施，堅決反對各種損害中方利益的做法。中方將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。(ry)