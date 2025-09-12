12/09/2025 14:57

《經濟通通訊社12日專訊》內地下周一（15日）公布8月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，出口韌性及「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策支持工業景氣總體保持平穩，預計8月規模以上工業增加值同比增速持平於5.7%。*1-8月固投增速可能進一步放緩*同時，「以舊換新」接續及暑期出行活躍，8月社會消費品零售總額同比增速料略加快至3.9%。但1-8月固定資產投資增速可能進一步放緩，預計同比增長1.4%。浙商證券李超宏觀團隊在報告中稱，8月經濟維持弱修復態勢，經濟增長動能高點或已過去，內生動能修復節奏相對平坦化。該團隊預計，工業生產景氣總體平穩，8月工業同比增速或為5.5%，一方面工業穩增長著力於裝備製造業保持積極態勢；另一方面，「兩新」政策持續發力，從內需側支持相關行業生產，同時在中美關稅豁免期內，出口對工業生產仍有一定支撐。*花旗：8月消費品零售可能維持3.8%低速增長*對於消費的表現，投行花旗預計8月社會消費品零售總額可能維持3.8%的同比低速增長，拖累因素在於「反內捲」背景下汽車價格折扣有所減少，乘聯會預估8月乘用車銷量同比增速大幅放緩。「不過，三季度新一輪以舊換新補貼資金已發放，仍可能對耐用消費品銷售形成支撐。夏季旅遊熱潮應會延續服務消費動能。」花旗在報告中稱。投資方面，花旗維持謹慎預期，原因是建築業採購經理人指數(PMI)仍趨於下行，預計投資8月單月同比增速可能收0窄至接近零，1-8月累計增速料在1.5%。若後者進一步跌破1%，或將打開政策加碼空間。中金宏觀張文朗等在報告中亦指出，固定投資累計同比增速或延續下行，預計1-8月固定資產投資增速或為1.4%，製造業、基建、房地產三大分項增速均有所下滑。(ry)