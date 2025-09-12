26,388.16
+301.84
(+1.16%)
26,387
+289
(+1.11%)
低水1
9,364.94
+104.69
(+1.13%)
5,989.27
+100.50
(+1.71%)
3,207.34億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
115,047.9900
-434.7000
(-0.376%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1826
歐元最佳客戶買入價
9.1444
英鎊最佳客戶買入價
10.5538
日圓最佳客戶買入價
5.2750
恒生指數
26,388.16
+301.84
(+1.16%)
期指
低水1
26,387
+289
(+1.11%)
國企指數
9,364.94
+104.69
(+1.13%)
科技指數
5,989.27
+100.50
(+1.71%)
大市成交
3,207.34億
股票
3,003.59億
(93.647%)
窩輪
75.11億
(2.342%)
牛熊證
128.64億
(4.011%)
即時更新：12/09/2025 17:03
可賣空股票總成交
1,607.36億
主板賣空
242.82億
(15.107%)
半日數據，更新：12/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,938.07億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
滬深300
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
深証成指
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
MSCI中國A50
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
115,047.9900
-434.7000
(-0.376%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1826
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1444
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5538
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2750
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
更新：12/09/2025 11:15
