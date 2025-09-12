26,384.15
+297.83
(+1.14%)
26,417
+319
(+1.22%)
高水33
9,364.81
+104.56
(+1.13%)
5,990.31
+101.54
(+1.72%)
2,785.82億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
115,255.8400
-226.8500
(-0.196%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1895
歐元最佳客戶買入價
9.1510
英鎊最佳客戶買入價
10.5669
日圓最佳客戶買入價
5.2908
恒生指數
26,384.15
+297.83
(+1.14%)
期指
高水33
26,417
+319
(+1.22%)
國企指數
9,364.81
+104.56
(+1.13%)
科技指數
5,990.31
+101.54
(+1.72%)
大市成交
2,785.82億
股票
2,588.05億
(92.901%)
窩輪
73.31億
(2.632%)
牛熊證
124.46億
(4.468%)
即時更新：12/09/2025 15:26
可賣空股票總成交
1,607.36億
主板賣空
242.82億
(15.107%)
半日數據，更新：12/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,938.07億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
滬深300
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
深証成指
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
MSCI中國A50
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
115,255.8400
-226.8500
(-0.196%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1895
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1510
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5669
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2908
00939 建設銀行
09988 阿里巴巴－Ｗ
00788 中國鐵塔
00941 中國移動
01024 快手－Ｗ
00003 香港中華煤氣
更新：12/09/2025 15:25
更新：12/09/2025 15:25
