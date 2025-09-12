12/09/2025 14:51
前8月浙江外貿進出口3.68萬億同比增5.5%，進口降0.8%
《經濟通通訊社12日專訊》據杭州海關統計，今年前8個月，浙江外貿進出口3.68萬億元(人民幣．下同)，同比(下同)增長5.5%。其中出口2.79萬億元，增長7.7%；進口8884.3億元，下降0.8%，進出口、出口規模均創歷史同期新高。
其中，「新三樣」產品出口表現亮眼。1至8月，浙江出口機電產品1.31萬億元，增長9.0%，佔全省出口總值的46.7%，提升0.5個百分點。其中，8月出口電動汽車首次突破4萬輛，達41418輛，增長137.8%，佔同期浙江出口汽車總量的57.4%，連續5個月佔比過半；出口光伏產品51.1億元，增長0.3%，結束連續22個月下降態勢；出口鋰離子蓄電池32.9億元，增長43.7%，連續11個月保持兩位數增幅。(jq)
