恒生指數
26,484.65
+398.33
(+1.53%)
期指
高水29
26,514
+416
(+1.59%)
國企指數
9,408.83
+148.58
(+1.60%)
科技指數
6,016.90
+128.13
(+2.18%)
大市成交
1,848.63億
股票
1,673.23億
(90.512%)
窩輪
61.22億
(3.312%)
牛熊證
114.18億
(6.176%)
即時更新：12/09/2025 12:23
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,919.69億
3,884.71
+9.40
(+0.243%)
滬深300
4,548.85
+0.82
(+0.018%)
深証成指
12,999.45
+19.56
(+0.151%)
MSCI中國A50
2,584.22
+7.06
(+0.27%)
比特幣
資料由Binance提供
115,324.6700
-158.0200
(-0.137%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1949
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2890
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
