12/09/2025 09:35

人幣兌一美元即期開市升50點子，報7.1185

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1019，較上個交易日升15點子，兩連升，較市場預測偏強約60點，為近兩個半月以來的最小偏離。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開50點子，報7.1185，上個交易日即期匯率收盤報7.1235。



隔夜美國公布的通脹數據略高於市場預期，不過上周初請失業金人數據弱於預期，強化了美聯儲下周將恢復降息的看法，美元和美債收益率震盪下行，不過當前人民幣中間價並未升破7.10關口，表明監管在維持中間價偏強的同時，也避免過度刺激即期市場，引發即期急升。



市場人士認為，市場情緒逐漸轉向美元降息周期，美元反彈做空是主要交易思路，外部環境改善料有利於人民幣即期穩步擴大升勢。(jq)