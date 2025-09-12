12/09/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升11點子，報7.1224

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1224，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，全日在7.1179至7.1235之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌89點子，報7.1220。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1019，較上個交易日升15點子，兩連升，較市場預測偏強約60點，為近兩個半月以來的最小偏離。



交易員表示，美元尚未趨勢性下行，中間價信號表明監管似不願意即期升幅過大，仍希望匯率有序升值。



華創證券宏觀團隊最新觀點認為，中國經濟雖呈現初步向好態勢，但仍處於夯實基礎階段，部分經濟領先指標已有改善，但尚未傳導至PMI(採購經理人指數)形成明確趨勢，因此政策層面對人民幣匯率大幅升值的容忍度預計不會過高。



華創並指出，目前不能判斷人民幣匯率進入趨勢性升值通道，因為基本面尚未明確觸發。若未來央行持續對匯率進行呵護，不排除在接近7元的關鍵關口時觸發積壓待結匯釋放的脈沖，進而推動匯率出現階段性升值。(jq)