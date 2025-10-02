12/09/2025 10:15

【ＡＩ】美團AI Agent「小美」公測，簡單語音指令完成外賣下單等操作

《經濟通通訊社12日專訊》 據內媒報道，美團首款AI Agent產品「小美」App開展公測。



「小美」定位為「小而美的AI生活小秘書」，「小」指簡單、「美」指美好生活。據介紹，「小美」搭載美團月初發布的自研模型LongCat-Flash-Chat，並已全面接入美團App的外賣、旅遊、酒店預訂等核心業務，用戶通過語音或文字指令即可完成外賣下單、餐廳推薦、訂座、導航等操作，系統會結合實時數據（如商家忙閒狀態、景點餘票）自動推薦最優方案。



目前「小美」App已在主流應用商店上架，用戶可通過「小美」官方帳號不定期發放的專屬邀請碼參與公測。



由於操作簡單，「小美」App可為老人、小孩等人群提供更多生活便利。未來「小美」還將提供更深度的個性化和主動服務，力爭實現用戶「吃住行遊娛購醫」全生活場景的覆蓋。(sl)