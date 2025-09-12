12/09/2025 17:27
【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期
核心摘要：
人民銀行公布2025年8月新增人民幣貸款5900億元，低於預期的8000億元，前八個月累計13.46萬億元；8月人民幣存款增2.06萬億元，前八個月累計20.5萬億元。
事實要點：
▷ 前八個月人民幣貸款累增13.46萬億元（企事業單位佔12.22萬億元）
▷ 8月新增人民幣貸款5900億元（低於預期8000億元，7月減500億元）
▷ 前八個月人民幣存款累增20.5萬億元（住戶存款佔9.77萬億元）
▷ 8月末人民幣貸款餘額269.1萬億元（同比增6.8%）
▷ 8月新增人民幣存款2.06萬億元（前七個月累增18.44萬億元）
前八個月，分部門看，住戶貸款增加7110億元，其中，短期貸款減少3725億元，中長期貸款增加1.08萬億元；企（事）業單位貸款增加12.22萬億元，其中，短期貸款增加3.82萬億元，中長期貸款增加7.38萬億元，票據融資增加8778億元；非銀行業金融機構貸款增加1227億元。
8月末，本外幣貸款餘額273.02萬億元，同比增長6.6%。月末人民幣貸款餘額269.1萬億元，同比增長6.8%。
8月末，外幣貸款余額5517億美元，同比下降7.1%。前八個月外幣貸款增加96億美元。
*8月新增人民幣存款2.06萬億元*
存款方面，前八個月人民幣存款增加20.5萬億元，按上月公布的前七個月人民幣存款增加18.44萬億元計算，8月新增人民幣存款2.06萬億元，7月為新增5000億元。
前八個月，住戶存款增加9.77萬億元，非金融企業存款增加6106億元，財政性存款增加2.21萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.87萬億元。
8月末，本外幣存款餘額329.96萬億元，同比增長8.8%。月末人民幣存款餘額322.73萬億元，同比增長8.6%。
8月末，外幣存款餘額1.02萬億美元，同比增長19.4%。前八個月外幣存款增加1654億美元。(sl)