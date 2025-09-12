12/09/2025 17:35
【聚焦數據】8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期
《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年前八個月社會融資規模增量累計為26.56萬億元（人民幣．下同），比上年同期多4.66萬億元。按上月公布的前七個月社融規模增量23.99萬億元計算，即8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期的2.463萬億元，7月為增1.16萬億元。
前八個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.93萬億元，同比少增4851億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少816億元，同比少減767億元；委託貸款減少855億元，同比多減307億元；信託貸款增加1942億元，同比少增1614億元；未貼現的銀行承兌匯票減少223億元，同比少減2566億元；企業債券淨融資1.56萬億元，同比少2214億元；政府債券淨融資10.27萬億元，同比多4.63萬億元；非金融企業境內股票融資2669億元，同比多1093億元。(sl)
