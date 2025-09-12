12/09/2025 17:38

【聚焦數據】8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年8月末社會融資規模存量為433.66萬億元（人民幣．下同），同比增長8.8%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為265.42萬億元，同比增長6.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.19萬億元，同比下降21%；委託貸款餘額為11.15萬億元，同比下降0.6%；信託貸款餘額為4.49萬億元，同比增長5.5%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.12萬億元，同比下降4.1%；企業債券餘額為33.47萬億元，同比增長3.7%；政府債券餘額為91.36萬億元，同比增長21.1%；非金融企業境內股票餘額為11.99萬億元，同比增長3.4%。



從結構看，8月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.2%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比21.1%，同比高2.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(sl)