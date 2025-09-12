12/09/2025 17:54

《中國要聞》人行、海關總署優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」通關海關擴至15個

《經濟通通訊社12日專訊》中國人民銀行、海關總署發布關於黃金及黃金製品進出口准許證「非一批一證」徵求意見稿公開徵求意見。意見稿原則為：一是堅持以促進貿易便利化，持續優化營商環境為目的，積極擴大《准許證》「非一批一證」使用海關範圍，二是堅持目標導向和問題導向，聚焦廣大企業需求，加大政策供給，在有序擴大開放與加強風險防控的同時，以更優口岸營商環境激發活力、應對外部衝擊。



「非一批一證」即相關許可證是在有效期內多次使用，而非一次用完。人行、海關總署的黃金及黃金製品進出口准許證「非一批一證」政策自2016年起試行，旨在於其「一批一證」基礎上擴大通關海關範圍和使用次數，提高通關效率，優化營商環境。人行、海關總署於2017再公告，將相關通關海關擴大到10個。



今次意見稿進一步簡政放權，促進貿易便利化，所提出的優化內容主要為三方面：一是擴大《准許證》「非一批一證」海關使用範圍，從10個擴至15個，分別為北京、上海、廣州、南京、青島、深圳、天津、成都、武漢、西安、廈門、寧波、三亞、重慶、南寧。二是延長《准許證》「非一批一證」有效期，自簽發之日起9個月內有效，逾期自行失效。三是不限制《准許證》「非一批一證」使用次數，可以在有效期且不超過規定數量內不限制報關批次使用。(sl)