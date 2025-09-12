12/09/2025 09:27

巴西前總統博爾索納羅政變罪成被判監27年，特朗普：「對該國不利」

《經濟通通訊社12日專訊》巴西最高聯邦法院周四（11日）做出國家歷史上前所未有的判決，法院5名法官以4比1的大比數，裁定前總統博爾索納羅罪名成立，認定博爾索納羅密謀發動政變，判處27年零3個月監禁。



2022年10月，巴西舉行總統選舉，盧拉在第二輪投票中戰勝博爾索納羅，當選總統。2023年1月8日，部分博爾索納羅支持者衝擊巴西國會、總統府及聯邦最高法院，造成嚴重破壞。其後，巴西司法機構對相關事件展開調查，並陸續提出指控。



*特朗普對巴西法官的決定感到驚訝*



博爾索納羅盟友，美國總統特朗普對巴西法官的決定感到驚訝和非常不滿，稱「對該國不利」。博爾索納羅之子，現任國會議員愛德華多．博爾索納羅表示，投票支持判博爾索納羅罪成的法官，可能被美國根據《馬格尼茨基法案》(Magnitsky Act)制裁。(rc)