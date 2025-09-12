26,437.07
+350.75
(+1.34%)
26,469
+371
(+1.42%)
高水32
9,386.63
+126.38
(+1.36%)
6,006.83
+118.06
(+2.00%)
1,417.88億
3,884.12
+8.81
(+0.227%)
4,549.76
+1.73
(+0.038%)
12,988.77
+8.88
(+0.068%)
2,583.82
+6.66
(+0.26%)
115,415.0300
-67.6600
(-0.059%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1938
歐元最佳客戶買入價
9.1460
英鎊最佳客戶買入價
10.5730
日圓最佳客戶買入價
5.2910
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,437.07
+350.75
(+1.34%)
期指
高水32
26,469
+371
(+1.42%)
國企指數
9,386.63
+126.38
(+1.36%)
科技指數
6,006.83
+118.06
(+2.00%)
大市成交
1,417.88億
股票
1,264.90億
(89.210%)
窩輪
50.10億
(3.533%)
牛熊證
102.89億
(7.257%)
即時更新：12/09/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,718.18億
3,884.12
+8.81
(+0.227%)
滬深300
4,549.76
+1.73
(+0.038%)
深証成指
12,988.77
+8.88
(+0.068%)
MSCI中國A50
2,583.82
+6.66
(+0.26%)
比特幣
資料由Binance提供
115,415.0300
-67.6600
(-0.059%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1938
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5730
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2910
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

🚨美團次季經調整溢利大跌89% 最壞時間未過？🚗 前瞻理想、比亞迪業績 + 部署策略！
有望挑戰二萬六
財智 政政經經

有望挑戰二萬六
致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani:從 Powe...
Fashion Feature

致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani:從 Powe...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00939 建設銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00941 中國移動01024 快手－Ｗ00135 昆侖能源00001 長和
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,648.5900
+17.1600
+0.473%
XAG 白銀現貨
41.9571
+0.4468
+1.076%
更新：12/09/2025 10:50
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,415.03
-67.66
-0.059%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,505.6600
+46.8300
+1.050%
A 柚子幣
0.4802
+0.0097
+2.062%
更新：12/09/2025 10:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處