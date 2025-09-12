12/09/2025 10:28

美債孳息率接近年內低點，聯儲局降息預期進一步增強

《經濟通通訊社12日專訊》美國國債走強，美國勞動力市場顯現新疲軟跡象，成為市場關注焦點，亦進一步強化對聯儲局在未來幾個月的降息預期。



10年期美債孳息率自4月初以來首次跌破4厘，5年期孳息率距離今年最低點僅差一個基點。此前公布的上周美國失業救濟申請人數意外躍升至近4年最高水平。各期限美債孳息率仍跌3-4個基點，10年期和30年期接近日內低點。



最新跡象表明，疲軟的勞動力市場狀況可能蓋過聯儲局決策者對通脹仍超目標的擔憂，促使他們在下周會議上推行今年以來的首次降息。



CreditSights投資級信用與宏觀策略主管Zachary Griffiths表示：「通脹數據表明聯儲局在考慮寬鬆政策時應保持謹慎，而勞動力市場狀況則暗示其應迅速放鬆政策以回歸中性立場。」(rc)