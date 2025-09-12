12/09/2025 13:35

特朗普請求上訴法院，力阻聯儲局理事庫克參加下周議息會

《經濟通通訊社12日專訊》特朗普要求聯邦上訴法院，恢復他罷免聯儲局理事庫克的裁定。



美國司法部周四（11日）請求華盛頓三名法官組成的小組發布所謂「暫緩執行令」，這項命令很可能會使特朗普對庫克的解職決定在上訴申請正式審理前生效。



特朗普政府要求上訴法院在下周之前作出裁定。只要該判決依然生效，庫克就可以參加會議。



*共和黨議員計劃於周一確認米蘭出任聯儲局理事*



此外，美國參議院共和黨議員計劃於周一（15日）晚間投票確認特朗普提名米蘭出任聯儲局理事。



知情人士透露，如果周一完成確認，米蘭將能夠參加周二開始的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議。



*貝森特計劃在聯儲局主席候選名單上增加一到兩個人*



與此同時，CNBC引述美國財政部的消息來源，表示部長貝森特計劃在聯儲局主席候選名單上增加一到兩個人。(rc)