12/09/2025 14:03

高盛上調金價長期預期至每盎司3300美元，持續看好黃金股

《經濟通通訊社12日專訊》隨著黃金價格持續走高，高盛在周四（11日）更新對2025年黃金股票市場的展望，提高對金價的長期預期。



高盛將長期黃金價格預測（2029年及以後）上調至每盎司3300美元，此前的預測為每盎司2850美元。



高盛表示，全球大宗商品團隊仍看好黃金，並指出到2026年年中，黃金價格預計將升至每盎司4000美元，極端情況不排除逼近5000美元。黃金現價約為3634美元，年初至今已累計上漲近39%。



在股票偏好方面，高盛表示，對於中型黃金礦產公司，如澳洲礦產公司Capricorn Metals Ltd (CMM)、Westgold Resources Ltd (WGX)、美股礦產公司Blue Gold (BGL)等，風險回報比仍較為偏向積極。(rc)