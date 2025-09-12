26,390.64
+304.32
(+1.17%)
26,414
+316
(+1.21%)
高水23
9,367.63
+107.38
(+1.16%)
5,990.60
+101.83
(+1.73%)
2,787.93億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
115,238.7600
-243.9300
(-0.211%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1895
歐元最佳客戶買入價
9.1510
英鎊最佳客戶買入價
10.5669
日圓最佳客戶買入價
5.2908
恒生指數
26,390.64
+304.32
(+1.17%)
期指
高水23
26,414
+316
(+1.21%)
國企指數
9,367.63
+107.38
(+1.16%)
科技指數
5,990.60
+101.83
(+1.73%)
大市成交
2,787.93億
股票
2,590.16億
(92.906%)
窩輪
73.31億
(2.630%)
牛熊證
124.46億
(4.464%)
即時更新：12/09/2025 15:27
可賣空股票總成交
1,607.36億
主板賣空
242.82億
(15.107%)
半日數據，更新：12/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,938.07億
3,870.60
-4.71
(-0.122%)
滬深300
4,522.00
-26.03
(-0.572%)
深証成指
12,924.13
-55.76
(-0.430%)
MSCI中國A50
2,575.04
-2.12
(-0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
115,238.7600
-243.9300
(-0.211%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1895
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1510
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5669
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2908




美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.2180
-0.0720
-0.238%
THB 美元/泰銖
31.6500
-0.0700
-0.221%
KRW 美元/南韓圜
1,386.5200
-2.9800
-0.214%
更新：12/09/2025 15:25
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.01%
3個月國債孳息率
4.08%
10年-3個月國債孳息率
-0.07%
更新：11/09/2025 16:15
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
11/09/2025 20:30
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
11/09/2025 20:15
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
8.14%
公佈日期
11/09/2025 00:00
