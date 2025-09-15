15/09/2025 17:44

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局本周即將召開利率決議會議，市場普遍預期將啟動減息周期，以應對勞動力市場放緩及通脹放緩的雙重壓力。投資者反應不一，納斯達克指數上周五（12日）再創收市新高，但道指下挫。道指收市跌273.78點或0.59%，報45834.22點；標普500指數升3.18點或0.05%，報6584.29點；納指升98.03點或0.44%，報22141.1點。港股方面，恒生指數收市報26446，升58點或0.2%，成交2902億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行執委施納貝爾在歐洲投資銀行(EIB)首席經濟學家會議上發表主旨演講。16日凌晨2:10am，歐洲央行總裁拉加德參加法國巴黎蒙田學院25周年紀念活動。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月貿易收支，經季節調整料由28億歐元升至120億歐元。今晚8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11.9降至5。(wa)