《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局本周即將召開利率決議會議，市場普遍預期將儲啟動減息周期，以應對勞動力市場放緩及通脹放緩的雙重壓力。投資者反應不一，納斯達克指數上周五（12日）再創收市新高，但道指下挫。道指收市跌273.78點，或0.59%，報45834.22點；標普500指數升3.18點，或0.05%，報6584.29點；納指升98.03點，或0.44%，報22141.1點。納指盤中高見22182.34點，標指盤中首次突破6600點關口，最高升至6600.21點。納指的升勢主要受特斯拉(US.TSLA)及微軟(US.MSFT)股價上揚推動，兩者分別升7.4%及1.8%。其他科技巨企方面，英偉達(US.NVDA)升0.4%，Meta(US.META)升0.6%，蘋果(US.AAPL)升1.8%。三大指數周線上升，道指累漲約0.95%，納指升幅逾2%，標普500則累升1.6%。這主要反映市場對未來貨幣政策趨軟的預期。市場普遍預期今年餘下時間將會有2至3次減息，其中部分投資者甚至押注下周會有一次0.5厘的大幅減息。美匯指數小幅回升0.07%，日內報97.56，結束前一個交易日的跌勢。美元兌日圓匯率上升，報147.49，微升0.2%，市場對美元需求依然穩健。歐元兌美元報1.1737，微升約0.03%，日內在1.17附近震盪上落。*黃金呈上漲趨勢*現貨黃金和紐約期金均呈現上升走勢。現貨黃金價格約在每盎司3648美元附近，日內上升約0.3%；紐約期金升約0.3%，價格接近每盎司3685美元。紐約期油報收約每桶62.01美元，升約0.25%；布蘭特期油則報每桶66.76美元，升幅約0.58%。整體市場承壓，市場關注俄羅斯原油出口受挫，以及聯儲局下周可能減息的前景。(jf)