15/09/2025 08:00

【美國議息】美國民眾對經濟前景悲觀情緒加劇，密歇根大學消費信心指數連跌兩個月

《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局即將於本周議息之際，美國經濟數據繼支持減息。其中，密歇根大學消費信心指數連跌兩個月。



美國密歇根大學9月消費者信心指數初值意外下跌至55.4，該數據低於8月份的終值58.2，亦遠遜於市場預期的58，為連續第二個月錄得跌幅。數據反映消費者對商業環境、就業市場及通脹前景的風險日益憂慮。



報告顯示，消費者信心下滑的情況在低收入及中等收入家庭中尤為明顯。構成指數的各分項指標普遍下跌，其中，消費者現況指數初值由8月的61.7微跌至61.2。



反映未來展望的消費者預期指數初值則由55.9顯著下跌至51.8，顯示民眾對經濟前景的悲觀情緒正在加劇。同時，消費者對個人財務狀況的現時及未來預期均下降了約8%。



在通脹預期方面，消費者對未來一年的通脹預期初值維持在4.8%不變。然而，對未來五年的長期通脹預期則連續第二個月上升，達到3.9%。(jf)