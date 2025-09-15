15/09/2025 08:41

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月14-17日，中美在西班牙經貿會談首日討論關稅及TikTok，中國央行開展6000億元逆回購，騰訊申請300億美元票據港交所上市，道指跌273.78點，香港發行500億銀債。



事實要點：

▷ 騰訊申請300億美元票據港交所上市（唯一性描述）

▷ 中國央行開展6000億元182天逆回購（最大金額）

▷ 道指收跌273.78點至45834.22點（具體跌幅）

▷ 小鵬召回47490輛P7汽車（唯一性數量）

▷ 香港銀債目標發行500億港元（保證息率3.85%） More ▼ Less ▲

2025年9月15日【要聞盤點】1、美股市場周五(12日)升跌不一，納斯達克指數創收市新高，標普500指數亦接近盤中新高，而道指則錄得輕微跌幅。投資者繼續將焦點放在下周聯儲局即將召開的利率決議會議，普遍預期將儲啟動減息周期，以應對勞動力市場放緩及通脹放緩的雙重壓力。道指收市跌273.78點，或0.59%，報45834.22點；標普500指數3.18點，或0.05%，報6584.29點；納指升98.03點，或0.44%，報22141.1點。中國金龍指數跌9點。日經期貨截至上午7時40分下跌25點。2、美國財政部呼籲七國集團及歐盟對中國與印度商品加徵關稅，迫使兩國減少購買俄羅斯石油，以限制對莫斯科戰爭機器的資金支持。3、中共中央政治局委員何立峰9月14日至17日率團赴西班牙，與美方舉行經貿會談，首日討論關稅、TikTok及經濟問題，周一將繼續會談。4、美國密歇根大學9月消費者信心指數初值跌至55.4，低於8月終值58.2及預期的58.0，並連續第二個月錄得跌幅。5、大摩預計聯儲局今年剩餘三次會議均減息，較早前預測的9月及12月各減息25基點更為寬鬆。6、內地8月末M2按年增長8.8%，高於市場預期，M1增速加快至6%；新增人民幣貸款5900億元，低於市場預期。7、中國人民銀行9月15日將開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為182天，以保持銀行體系流動性充裕，採用固定數量及多重價位中標。8、港府今早9時起接受第10批銀色債券認購，入場費1萬元，保證息率3.85厘，目標發行額500億元，最多可提高至550億元，9月29日截止。【焦點股】汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)- 內地八部門發文，進一步加大力度促進汽車消費，支持新能源車以舊換新自動駕駛概念：百度(09888)、小鵬汽車 (09868)、比亞迪(01211)- 內地八部門發文，推動車路雲一體化應用，有條件批准L3級車型生產准入晶片股：華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)、上海復旦(01385)- 中國商務部對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷調查光伏板塊：協鑫科技(03800)、陽光能源(00757)、福萊特玻璃(06865)- 據報，光伏產業鏈多個環節價格維持漲勢，反內卷效應顯現內房股：華潤置地(01109)、碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)- 上午九點半公布70個城市住宅銷售價格月報內需板塊：海底撈(06862)、李寧(02331)、安踏體育(02020)- 上午九十點公布8月社會消費品零售總額騰訊控股(00700)- 已向港交所申請將總額300億美元全球中期票據計劃上市京東(09618)- 英國Sainsbury終止與京東就Argos出售業務的談判周六福(06168)- 入股高盈證券15%股權，拓展數字金融業務飛魚科技(01022)- 獲騰訊(00700)委聘開發一款小遊戲，收製作費1250萬人幣盛京銀行(02066)- 要約人盛京金控提H股要約價21%至1.6元復牌東吳水泥(00695)- 非執董蔣學明沽37%股權，港航香港持28%成大股東小鵬汽車(09868)- 召回47490輛小鵬P7汽車，涉及轉向助力失效問題華潤置地(01109)- 8月物業銷售額132億人幣跌13%，經常性收入升7%天岳先進(02631)- 超額配股權悉數行使，發716萬H股籌逾3億不同集團(06090)- 招股入場費7192元引3基投斥逾1億元入股【油金報價】紐約期油下跌0.43%，報美元62.42/桶布倫特期油下跌0.13%，報美元66.90/桶黃金現貨下跌0.14%，報美元3638.01/盎司黃金期貨下跌0.30%，報美元3675.25/盎司