15/09/2025 11:14

【數據解讀】失業率升至5.3%，統計局：畢業季出現的季節性上升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》內地8月城鎮調查失業率升至5.3%，創六個月最高水平，31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.3%，創去年8月以來最高位​​​​。國家統計局新聞發言人付凌暉就此指出，每年進入7、8月份畢業季，全國城鎮調查失業率均會出現季節性上升。隨著畢業生逐步找到工作，失業率會逐步下降。



付凌暉稱，8月份全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點，主要是受學校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。與上年相比，8月份全國城鎮調查失業率與上年同期持平，表明就業形勢總體穩定。



*就業難、招工難結構性矛盾並存*



他指出，要看到部分行業和重點群體就業承壓，就業難、招工難並存的結構性矛盾仍然比較突出，要進一步穩就業穩經濟，加強職業技能培訓，提升勞動力供需匹配性，促進高質量充分就業，進一步改善民生，推動經濟平穩健康發展，保持社會大局穩定。