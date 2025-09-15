15/09/2025 12:09

國家統計局2025年8月數據顯示，PPI同比下降2.9%，降幅收窄，但工業企業仍受壓；當局將擴大內需並規範市場以促價格回升。



▷ 8月PPI同比降2.9%（降幅較上月收窄）

▷ 煤炭加工等5行業對PPI下拉影響減少0.5個百分點

▷ 集成電路封裝價格同比漲1.1%，船舶製造漲0.9%

▷ 工藝美術及禮儀用品製造價格同比漲13%

▷ 可穿戴智能設備製造價格同比漲1.6%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就8月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，8月PPI同比降2.9%，降幅較上月收窄，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，當前PPI仍處在下降區間，不利於工業企業經營改善。下階段，要進一步擴大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規範企業競爭秩序，促進工業品價格合理回升。他表示，8月份PPI同比降幅明顯收窄：一是市場競爭秩序得到優化。近期相關部門積極推進行業自律，倡導抵製造企業無序競爭，推動重點行業產能治理，效果逐步顯現。8月份，煤炭加工、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開採和洗選業出廠價格比上月收窄3.2-10.3個百分點，光伏設備及元器件製造、新能源車整車製造價格同比降幅分別收窄2.8和0.6個百分點，上述5個行業對PPI同比的下拉影響比上月減少約0.5個百分點。二是新興行業需求帶動增強。8月份，集成電路封裝測試製造價格同比上漲1.1%，船舶及相關裝置製造價格上漲0.9%。人工智能應用快速發展，智能產品受到市場歡迎，對價格帶動作用增強。8月份，可穿戴智能設備製造價格同比上漲1.6%。三是提振消費政策拉動效果顯現。8月份，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲13%，運動用球類製造價格上漲4.7%，專項運動器材及配件製造價格上漲0.4%，營養食品製造、保健食品製造價格分別上漲0.9%和0.3%。