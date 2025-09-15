直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,445.90
+57.74
(+0.22%)
26,483
+96
(+0.36%)
高水37
9,385.50
+20.56
(+0.22%)
6,049.24
+59.97
(+1.00%)
1,991.77億
3,867.54
-3.06
(-0.079%)
4,540.75
+18.75
(+0.415%)
13,046.82
+122.69
(+0.949%)
2,586.69
+11.65
(+0.45%)
116,484.4700
+1,216.4600
(1.055%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1888
歐元最佳客戶買入價
9.1392
英鎊最佳客戶買入價
10.5661
日圓最佳客戶買入價
5.2850
