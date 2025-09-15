15/09/2025 11:44

【數據解讀】統計局：地產銷售仍降、去庫存成效顯現，止跌回穩還需努力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就8月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，首8月房地產開發投資同比下降12.9%，新建商品房銷售額同比下降4.7%，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，房地產銷售仍在下降，房地產市場修復需要一個過程，促進房地產止跌回穩還需要繼續努力。



他指出，從前8個月情況看，受國內外形勢變化影響，房地產市場雖有所波動，但商品房銷售和住宅價格同比降幅還是在收窄，去庫存成效繼續顯現，房地產市場仍朝著止跌回穩方向邁進。近期，部分城市進一步調整優化住房政策，效果有所顯現，市場交易出現改善。一是房地產市場銷售降幅收窄。二是新建商品住宅價格同比降幅收窄。三是房地產企業資金和庫存有所改善。



下階段，落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新，積極構建房地產發展新模式，增加高品質住房供給，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。